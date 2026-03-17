Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Diretor da OMI avisa que escoltas a navios no estreito de Ormuz não garantem segurança

Lusa 11:14
As mais lidas

"Reduz o risco, mas este persiste, os navios mercantes e os marinheiros podem ser afetados", afirmou Domínguez, considerando que não é uma solução sustentável.

A escolta de navios no Estreito de Ormuz não garantem a segurança total na circulação, segundo o diretor-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, em declarações ao Financial Times.

Navio em chamas no estreito de Ormuz, com embarcações e a bandeira do Irão perto
Navio em chamas no estreito de Ormuz, com embarcações e a bandeira do Irão perto Foto AP/Agência de Notícias Fars, Mehdi Marizad

"Reduz o risco, mas este persiste, os navios mercantes e os marinheiros podem ser afetados", afirmou Domínguez, considerando que não é uma solução sustentável.

O diretor-geral da OMI salientou que parte do problema reside na geografia do estreito, que embora tenha 33 quilómetros de largura, o diâmetro dos canais de navegação de águas profundas para o tráfego é de apenas cerca de quatro quilómetros.

Domínguez afirmou que o organismo da ONU, que estabelece as normas para o transporte marítimo internacional, também está seriamente preocupado com os navios retidos no Golfo que estão a ficar sem alimentos e provisões para as suas tripulações.

"A situação é preocupante, sobretudo porque os navios não podem operar livremente no estreito de Ormuz nem na região do Golfo, o acesso aos portos também está limitado, uma vez que as instalações portuárias estão a ser atacadas", acrescentou o diretor.

Desde o início do conflito, no passado dia 28 de fevereiro, o Irão atacou pelo menos 18 navios na região do Golfo Pérsico.

Apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter prometido que o seu país forneceria escoltas aos navios mercantes para restabelecer o fluxo de petróleo, essa proteção não se concretizou.

Na segunda-feira, Trump fez ameaças aos aliados europeus caso estes não se juntassem aos EUA no estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no dia 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Artigos Relacionados
Tópicos Mísseis Ameaças Ameaça Irão Organização Marítima Internacional Arsenio Dominguez Estados Unidos Donald Trump Israel Teerão Estreito de Ormuz
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Diretor da OMI avisa que escoltas a navios no estreito de Ormuz não garantem segurança