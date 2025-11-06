Identificado corpo de refém entregue ontem: era um estudante e trabalhador agrícola

Joshua Loitu Mollel tinha chegado a Israel 19 dias antes do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

As autoridades israelitas confirmaram, esta quinta-feira, a identidade dos restos mortais de um dos reféns entregues pelo Hamas, na quarta-feira. Trata-se de Joshua Loitu Mollel, um estudante e trabalhador agrícola vindo da Tanzânia.



Joshua Loitu Mollel, estudante e trabalhador agrícola, morreu há dois anos e o corpo foi agora entregue Hostages and Missing Families Forum via AP

O jovem de 21 anos tinha chegado ao kibbutz Nahal Oz apenas 19 dias antes do ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023. Seria morto logo nesse momento e o seu corpo levado para Gaza, segundo as informações disponíveis.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, indicou aos jornalistas que a família do tanzaniano já foi informada. "O regresso de Joshua oferece algum conforto à família que teve de suportar a incerteza durante dois anos", referiu o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, em comunicado.

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas ficou estipulado o regresso de todos os reféns, faltando ainda a entrega dos corpos de seis deles. Até agora foram libertados os corpos de 22 reféns. O Hamas tem alegado dificuldades em recuperar corpos por causa da destruição do território na sequência dos bombardeamentos israelitas dos últimos dois anos, como resposta ao ataque dos extremistas no território israelita a 7 de outubro.

Entre os corpos que falta devolver encontra-se outro não-israelita: o estudante e trabalhador agrícola tailandês Sudthisak Rinthalak.

Além dos corpos dos reféns que ainda estavam em Gaza, o Hamas devolveu a 13 de outubro 20 reféns vivos que estavam em cativeiro há dois anos.

No âmbito das trocas entre as duas fações, Telavive já devolveu 285 corpos de palestinianos. O Hamas queixa-se de não ter kits de ADN para confirmar as suas identidades, enquanto Israel não divulga quantos corpos tem em sua posse, nem a sua origem. De cada vez que recebem um refém, as autoridades israelitas devolvem 15 corpos palestinianos.