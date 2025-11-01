Três corpos entregues pelo Hamas a Israel não pertencem a reféns

O Hamas libertou os 20 prisioneiros que permaneciam com vida, em troca de 2.000 detidos e presos palestinianos.

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

Os restos mortais de três pessoas entregues durante a noite a Israel pelo Hamas, com mediação do Comité Internacional da Cruz Vermelha, não pertencem a nenhum dos reféns, concluiu a análise forense israelita, noticiada por agências internacionais.



Crianças junto a carro do CICV, após entrega de corpos pelo Hamas a Israel AP Photo/Abdel Kareem Hana

A agência de notícias espanhola EFE citou vários media locais, enquanto a France Presse noticiou a mesma informação com base em declarações de um porta-voz do Exército israelita relativamente aos reféns raptados em 07 de outubro de 2023 pelo Hamas.

Israel tinha sido previamente notificado de que o Hamas não estava seguro da identidade dos restos mortais, informação que não foi divulgada após a análise no Instituto forense de Abu Kabir, em Telavive.

Os últimos cadáveres de reféns israelitas foram entregues na quinta-feira e identificados como pertencendo a Amiram Cooper, de 84 anos, e Sahar Baruch, de 25 anos, segundo o gabinete do primeiro-ministro.

No âmbito do cessar-fogo, o Hamas libertou os 20 prisioneiros que permaneciam com vida, em troca de 2.000 detidos e presos palestinianos.

Entregou também os corpos de 17 reféns, mas ainda restam 11 no enclave.

Por seu lado, Israel devolveu à Faixa, sob mediação da Cruz Vermelha, 225 cadáveres de cidadãos de Gaza, muitos com sinais de abusos e de tortura ou carbonizados, segundo imagens divulgadas pelo Ministério da Saúde, para facilitar a identificação, e denúncias de fontes médicas e do Hamas.

Uma fonte militar havia já dito na sexta-feira à noite, quando da entrega dos corpos, que não acreditava serem dos reféns.

O movimento islamista palestiniano entregou já 17 corpos de 28 reféns mortos, que aceitou entregar no âmbito das tréguas negociadas pelos Estados Unidos com Israel.

Entre os 17 corpos, figuram os de 15 israelitas, um tailandês e um nepalês.