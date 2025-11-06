Sábado – Pense por si

Refém israelita relata abusos sexuais em cativeiro: "Rezei a Deus e pedi-lhe 'tira-me daqui'"

Isabel Dantas 13:16
Rom Braslavski foi raptado a 7 de outubro de 2023 e libertado dois anos depois

Um refém israelita recentemente libertado contou a um canal de televisão do país que foi vítima de agressões sexuais enquanto esteve detido em Gaza. Rom Braslavski foi raptado a 7 de outubro de 2023 pela Jihad Islâmica (aliada do Hamas), no festival de música 'Nova', onde era segurança, tendo sido mantido em cativeiro durante praticamente dois anos.

"Despiram-me completamente, tiraram toda a minha roupa, a roupa interior, tudo” contou Braslavski, emocionado, ao programa Hazinor do Canal 13 israelita. “Estava completamente nu. Estava exausto, cheio de fome. Rezei a Deus e pedi-lhe ‘salva-me, tira-me daqui!’ Ficas a pensar 'que raio está a acontecer?’”

Trata-se do primeiro refém do sexo masculino a admitir ter sido agredido desta forma. “Foi violência sexual e o principal objetivo era humilhar-me. Era destruir a minha dignidade e foi exatamente isso que ele [o agressor] fez. É difícil falar especificamente sobre o que aconteceu, não quero...”, prosseguiu Braslavski, de 21 anos. 

Os raptores chegaram a divulgar imagens de Braslavski no início do ano, mas estava tão magro que o pai não o reconheceu. "É difícil. Foi uma coisa horrível”, disse o ex-refém, ainda sobre o abuso sexual que diz ter sofrido. "Só rezava a Deus para que aquilo parasse. E enquanto lá estive, a cada dia, a cada espancamento, dizia para mim mesmo 'sobrevivi a mais um dia no inferno. Amanhã de manhã vou acordar aqui outra vez noutro inferno. E outro inferno, e mais outro... Nunca mais acaba!' 

Outros reféns (mulheres) alegaram ter sido vítimas de abusos sexuais enquanto estiveram em cativeiro, mas o grupo palestiniano negou sempre.

Tópicos Crime Rapto Maus-tratos Televisão Hamas Canal 13 Faixa de Gaza
