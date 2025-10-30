Sábado – Pense por si

Mundo

Hamas vai entregar hoje corpos de dois presumíveis reféns em Gaza

14:51
As mais lidas

A confirmar-se restituiu os restos mortais de 15 dos 28 israelitas que ainda se encontram em Gaza.

O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou esta quinta-feira que vai entregar às 16h locais (14h em Lisboa) os corpos de dois presumíveis reféns em Gaza à Cruz Vermelha, que os remeterá ao Exército israelita.

Hamas entrega corpos de reféns em Gaza, em meio a tensão crescente
Hamas entrega corpos de reféns em Gaza, em meio a tensão crescente AP Photo/Jehad Alshrafi

“No âmbito do acordo de troca de prisioneiros #TormentaDeAlAqsa, as Brigadas al-Qasam entregarão os corpos de dois prisioneiros israelitas às 16h, hora de Gaza”, indica o comunicado divulgado pelo braço armado do Hamas, na rede social Telegram.

A confirmar tratar-se dos corpos de dois reféns, o movimento de resistência islâmica restituiu os restos mortais de 15 dos 28 israelitas que ainda se encontram em Gaza.

Artigos Relacionados
Tópicos Crime Faixa de Gaza Hamas
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Hamas vai entregar hoje corpos de dois presumíveis reféns em Gaza