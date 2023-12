Hong Kong oferece recompensas de 117 mil euros por cinco ativistas exilados

A polícia de Hong Kong está a oferecer uma recompensa de 1 milhão de Hong Kong doláres (cerca de 117 mil euros) por informações que levem à detenção de cinco ativistas pró-democracia. Tratam-se de Frances Hui, Joey Siu, Johnny Fok, Tony Choi e de Simon Cheng.







Imagem da ativista Frances Hui é exibida durante uma conferência de imprensa, de emissão de mandados de prisão, em Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o Departamento de Segurança Nacional, os ativistas terão violado a Lei de Segurança Nacional. A norma pune a secessão (cisão com o regime político), a subversão (revolta), o terrorismo e o acordo com forças estrangeiras. Os cinco são agora acusados de crimes de "incitação à secessão e conluio com forças estrangeiras"."Eles venderam o seu país e Hong Kong, e negligenciaram os interesses dos habitantes de Hong Kong", disse o representante do Departamento de Segurança Nacional, Li Kwai-wah, durante uma conferência de imprensa. "O Departamento de Segurança Nacional irá persegui-los até o fim."Em agosto de 2019, Simon Cheng foi detido, depois de ter sido acusado de incitação à agitação política da cidade. No final desse ano, o ativista e antigo funcionário da embaixada do Reino Unido, contou ao canal da BBC que a China o havia "algemado, vendado e encapuzado", durante o tempo em que esteve preso. Mais tarde, o jovem recebeu asilo no Reino Unido e criou a Hong Kongers in Britain, uma organização sem fins lucrativos.O Reino Unido e os Estados Unidos, que abrigam agora vários dos ativistas, condenam esta medida. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, entretanto já veio a defender que a ação de Hong Kong é "uma ameaça à nossa democracia e aos direitos fundamentais". Já o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, afirmou que esta medida mostra um "desrespeito flagrante" pelas normas internacionais.Além do governo também já os próprios ativistas reagiram a este anúncio da recompensa. "Ser caçado pela polícia secreta da China sob uma recompensa de um milhão de dólares de Hong Kong, é uma honra para toda a vida", escreveu no X Simon Cheng. "Se o governo considera a busca pela democracia e pela liberdade um crime, abraçamos as acusações para revelar a face genuína da justiça social."Já a ativista Joey Siu disse: "Nunca serei silenciada, nunca recuarei". Em 2019, a jovem de 24 anos desempenhou um papel fundamental nos protestos de Hong Kong. Depois disso, fugiu para os Estados Unidos.O grupo de direitos humanos Amnistia Internacional entretanto já apelou para que Hong Kong retire estas recompensas e liberte as pessoas que se encontram detidas, acusadas de terem ajudados os ativistas exilados. "Essas recompensas não apenas ameaçam a liberdade e a segurança dos ativistas visados, mas também têm consequências de longo alcance para outros ativistas, que agora se sentem cada vez mais incertos sobre a sua segurança, seja em Hong Kong ou no exterior", disse Sarah Brooks, representante do grupo e diretora regional adjunta da Ásia.Em julho deste ano, Hong Kong também havia anunciado recompensas semelhantes para oito ativistas que vivem no estrangeiro , nomeadamente para Nathan Lawue, que foi considerado o legislador mais jovem do território chinês, até ter sido preso pelo seu envolvimento nos protestos pró-democracia em 2014. Na altura, as autoridades conseguiram deter apenas os seus apoiantes, mas ainda assim a ação mereceu duras críticas a nível internacional.Até ao momento sabe-se que já foram presas cerca de 300 pessoas, ao abrigo da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Entre elas encontra-se, por exemplo, o empreendedor Lai Chee-Ying que na próxima segunda-feira, 18, irá a julgamento, onde é acusado de conluio com forças estrangeiras, neste caso com os Estados Unidos.Com 76 anos Jimmy Lay, como também é conhecido, é fundador da retalhista Giordana, da empresa de comunicação Next Digital e ainda do jornal Apple Daily, agora extinto.