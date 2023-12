António Costa defende que apoio à Ucrânia está assegurado apesar de UE falhar acordo sobre financiamento

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"O financiamento até janeiro está assegurado. Agora vamos trabalhar no instrumento que estava proposto criar para assegurar previsibilidade e estabilidade", disse António Costa, em conferência de imprensa, no final de uma reunião de dois dias do Conselho Europeu, em Bruxelas.O Conselho Europeu falhou a unanimidade sobre os cerca de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia, discutidos no âmbito da revisão do quadro financeiro plurianual da UE, por causa da Hungria."Ficou muito claro que, havendo um acordo a 26, o apoio não está em causa [...], a Ucrânia não deixará de ser apoiada", insistiu o primeiro-ministro.António Costa advogou que, pelo menos, Budapeste não bloqueou a "decisão mais importante", nomeadamente a abertura das negociações com a Ucrânia para adesão à UE.