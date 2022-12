Acordos de extradição para Hong Kong: 'Estamos muito isolados'

O Parlamento vai votar esta terça-feira duas recomendações (uma da Iniciativa Liberal e outra do PAN) com vista à suspensão dos acordos de extradição com a República Popular da China e Hong Kong. No projeto de resolução agora apresentado, a Iniciativa Liberal escreve que a adoção da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, em 2020, colocou em causa os direitos "à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e a uma justiça independente" dos cidadãos daquela região, tendo também "condicionado a oposição democrática ao regime chinês". Os liberais acreditam que a aplicação desta legislação e a possível extradição de suspeitos para a China põem em causa a independência judicial de Hong Kong e que "Portugal não pode aceitar uma tal violação dos princípios do estado de Direito e da democracia". Já o PAN recomenda ao Governo que proceda à avaliação urgente das implicações da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong.