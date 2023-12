Jimmy Lai, o pássaro de Hong Kong

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um filme sobre o magnata dos média de Hong Kong, Jimmy Lai, editado em abril, foi visto por um milhão de pessoas no Youtube, e mais quatro no Tik Tok, em duas semanas. O documentário arranca com a voz de Lai a contar um velho provérbio chinês: "Se és um pássaro preferes morrer a cantar do que viver uma vida de silêncio." Lai tem mostrado coerência com o ditado: nunca se calou. Mas, desde a semana passada, arrisca, aos 76 anos, passar o resto da vida preso. Começou a ser julgado em Hong Kong ao abrigo da lei de Segurança Nacional que ele próprio sempre criticou, em vigor desde 2020, e que também se aplica ao território que antes tinha alguma autonomia legal. E que serve, sobretudo, para calar qualquer pássaro.