Hamas libertou mais duas reféns idosas

Duas mulheres idosas, mantidas como reféns pelo Hamas, foram libertadas esta segunda-feira. Segundo os media israelitas, as mulheres chamam-se Nurit Cooper, de 80 anos, e Yocheved Lifshitz, de 85. As autoridades egípcias confirmaram que as duas mulheres chegaram à fronteira de Rafah, onde têm passado os camiões com ajuda humanitária e que liga a Faixa de Gaza ao Egito.





Este é o segundo par de reféns israelitas libertados pelo Hamas, em 17 dias de cativeiro. As primeiras vítimas a serem libertadas foram uma mãe e a sua filha com dupla nacionalidade (israelo-americana), na sexta-feira. O Hamas terá em seu poder mais de 200 reféns, feitos durante o ataque surpresa em solo israelita, a 7 de outubro.Tanto na primeira libertação como agora, o Hamas justificou estas libertações com razões humanitárias, na sequência de uma mediação conduzida pelo Qatar e pelo Egito. No Telegram, o porta-voz do braço armado do Hamas, escreveu: "Decidimos libertá-las por razões humanitárias e de saúde fragilizada... Apesar disso, o inimigo [Israel] recusou recebê-las na sexta-feira passada". Isarel negou esta acusação.