Hamas libertou duas reféns norte-americanas

O porta-voz do Hamas, Abu Obeida, disse, citado pela agência Reters, que as duas cidadãs norte-americanas tinham sido detidas pelo grupo terrorista durante o ataque de 7 outubro e que estavam, desde então, detidas na Faixa de Gaza.O comunicado refere que as duas norte-americanas foram libertadas para "provar ao povo norte-americano e ao mundo que as acusações feitas por Biden e pela sua administração fascista são falsas e sem fundamento"Israel confirmou a libertação das duas reféns.No início desta semana, Abu Obeida afirmou que o Hamas pretende libertar os reféns estrangeiros detidos em Gaza quando as "condições no terreno" forem cumpridas.O grupo extremista capturou, alegadamente, 200 pessoas no ataque de 7 de outubro, tendo outras milícias associadas ao ataque raptado outras 50. O porta-voz também informou que pelo menos 22 dos sequestrados foram mortos pelos bombardeios israelitas.As milícias exigiram a libertação de milhares de prisioneiros palestinianos detidos nas prisões israelitas em troca do regresso dos reféns na Faixa de Gaza.