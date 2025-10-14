Hamas entregou mais quatro corpos à Cruz Vermelha

Na segunda-feira o Hamas já tinha entregue quatro corpos.

O Hamas já entregou mais quarto corpos à Cruz Vermelha, que vai agora entregá-los às Forças de Defesa de Israel (IDF) que ainda se encontram na Faixa de Gaza.



Cruz Vermelha recebe mais corpos em Gaza, após acordo com o Hamas Foto AP/Yousef Al Zanoun

A informação foi confirmada pelas IDF que afirmaram: “De acordo com informação fornecida pela Cruz Vermelha, quatro caixões dos reféns falecidos foram transferidos para a sua custódia e estão a caminho das forças de IDF e ISA na Faixa de Gaza”, referiram no X.

?? According to information provided by the Red Cross, four coffins of deceased hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF and ISA forces in the Gaza Strip. Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the… — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025

Anteriormente o Hamas já tinha anunciado que esta terça-feira seriam entregues mais quatro corpos, depois de ontem terem sido entregues os primeiros quatro. Mais tarde a Reuters avançou que poderiam ser entregues até seis: “Informamos os mediadores que vamos entregar mais de quatro, até seis, corpos de reféns israelitas”, disse fonte do Hamas sob condição de anonimato.

Durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na passada sexta-feira, o Hamas comprometeu-se a entregar os corpos dos 28 reféns que ainda se encontravam no enclave. No entanto na segunda-feira o grupo palestiniano acabou por admitir que não sabia onde se encontrava uma grande parte dos corpos. Essa situação levou Israel a alterar as medidas do cessar-fogo e a recuar na quantidade de ajuda humanitária que vai autorizar entrar em Gaza.

Anteriormente já tinham sido libertados todos os reféns que ainda se encontram vivos.