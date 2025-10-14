Sábado – Pense por si

Hamas entregou mais quatro corpos à Cruz Vermelha

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 14 de outubro de 2025 às 22:46
Na segunda-feira o Hamas já tinha entregue quatro corpos.

O Hamas já entregou mais quarto corpos à Cruz Vermelha, que vai agora entregá-los às Forças de Defesa de Israel (IDF) que ainda se encontram na Faixa de Gaza. 

Cruz Vermelha recebe mais corpos em Gaza, após acordo com o Hamas Foto AP/Yousef Al Zanoun

A informação foi confirmada pelas IDF que afirmaram: “De acordo com informação fornecida pela Cruz Vermelha, quatro caixões dos reféns falecidos foram transferidos para a sua custódia e estão a caminho das forças de IDF e ISA na Faixa de Gaza”, referiram no X. 

Anteriormente o Hamas já tinha anunciado que esta terça-feira seriam entregues mais quatro corpos, depois de ontem terem sido entregues os primeiros quatro. Mais tarde a Reuters avançou que poderiam ser entregues até seis: “Informamos os mediadores que vamos entregar mais de quatro, até seis, corpos de reféns israelitas”, disse fonte do Hamas sob condição de anonimato.  

Durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na passada sexta-feira, o Hamas comprometeu-se a entregar os corpos dos 28 reféns que ainda se encontravam no enclave. No entanto na segunda-feira o grupo palestiniano acabou por admitir que não sabia onde se encontrava uma grande parte dos corpos. Essa situação levou Israel a alterar as medidas do cessar-fogo e a recuar na quantidade de ajuda humanitária que vai autorizar entrar em Gaza.  

Anteriormente já tinham sido libertados todos os reféns que ainda se encontram vivos.  

