TV do Hamas transmite vídeo da execução sumária de "colaboradores" na Cidade de Gaza

A TV Hamas divulgou um vídeo em que mostra a execução de oito homens, que diz serem "colaboradores" de Israel, numa rua da Cidade de Gaza, após a retirada do exército israelita como previa o cessar-fogo.



Homens armados AP Photo/Jehad Alshrafi

O vídeo, cuja autenticidade, data de filmagem ou local não foi imediatamente determinado pela agência de notícias francesa AFP, foi publicado no canal Telegram da TV Al-Aqsa na noite de segunda-feira com a legenda: "A resistência aplica a pena de morte contra vários colaboradores e bandidos na Cidade de Gaza".

As imagens mostram oito homens com as mãos amarradas atrás das costas e os olhos ou cabeças enfaixados, sendo arrastados para uma praça, colocados de joelhos e em fila antes de serem baleados, cada um com uma rajada de tiros, dadas por homens armados colocados atrás deles.