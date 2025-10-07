Sábado – Pense por si

Câmara pagou dezenas de "reuniões de trabalho" de Luísa Salgueiro (PS) em marisqueiras

Várias contas chegam aos 700 euros - algumas passam os 1.000 euros. Recandidata em Matosinhos só aceita mostrar as faturas do que foi consumido depois das eleições. Há "reuniões" à mesa com deputados, párocos, auditores, ministros e CEOs, entre muitos outros.

Foi à mesa de um restaurante em Matosinhos, , que se fez, a 19 de janeiro de 2024, um denominado “almoço de trabalho no âmbito da candidatura de Matosinhos ao Fundo para Transição Justa”. Segundo o site do Parlamento Europeu, é “um ” para “prestar apoio aos territórios que enfrentam graves desafios socioeconómicos”. A conta foi outro desafio socioeconómico: €780.

