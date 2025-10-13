Sábado – Pense por si

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro Especialista em comunicação
13 de outubro de 2025 às 07:00

IA Insustentável: a inteligência artificial está a desperdiçar o nosso tempo

Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro

Esquecemo-nos muitas vezes de que, para usarmos ferramentas de inteligência artificial, precisamos, na generalidade das situações e plataformas, de ser capazes de produzir um conjunto de instruções detalhadamente objetivas para conduzir o processo.

Estava mesmo a ver-se que ia acontecer. Contudo, não só não pensámos que fosse tão rapidamente como, menos ainda, nos ocorreu que fosse tão real e intenso.

A inteligência artificial desenvolveu-se de uma forma absurdamente rápida e entrou em quase todos os domínios das nossas vidas com uma voracidade transformativa difícil de acompanhar. Consome tudo e todos, torna-se uma ameaça a vários níveis e só não rouba todos os empregos porque, na maior parte das vezes, pensa mas não pensa muito.

Desde 2023, com a popularização de ferramentas generativas como o ChatGPT, Copilot ou Gemini, a presença da IA expandiu-se para muitas áreas, incluindo a educação, o marketing, os media e a saúde. O seu crescimento foi tão rápido que, em 2025, a Comissão Europeia aprovou o AI Act, o primeiro regulamento europeu sobre Inteligência Artificial, um sinal de que a tecnologia passou de promessa a questão política e ética central. Tal como é voraz na mudança, também é vorazmente ambiciosa, estendendo o seu raio de ação além daquilo que é, de facto, capaz de fazer. E erra. Deixa-nos frustrados e a pensar que, afinal, não é assim tão útil.

Esquecemo-nos muitas vezes de que, para usarmos ferramentas de inteligência artificial, precisamos, na generalidade das situações e plataformas, de ser capazes de produzir um conjunto de instruções detalhadamente objetivas para conduzir o processo. É um exercício de pensamento estruturado, não apenas um atalho de produtividade. Para isso, também precisamos compreender e aprender como funciona um algoritmo, até mesmo um algoritmo inteligente. 

Quando desconhecemos os temas que pedimos à IA para tratar, o desafio adicional é o da verificação, porque está provado que, quando não sabe, inventa. Quando não alcança, interpreta livremente e entrega resultados muito distantes da instrução inicial. Poderia ser divertido, não estivesse a consumir-nos, por vezes, mais tempo do que o que ocuparíamos a desenvolver a tarefa. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que 40% dos profissionais nos EUA perdem cerca de duas horas a corrigir cada um dos erros de conteúdos produzidos por IA. E, apesar da utilização da inteligência artificial ter duplicado desde 2023, um relatório do MIT indica que 95% das empresas não registam ganhos reais de eficiência.

Neste contexto, verifica-se uma certa imposição na utilização da IA, muitas vezes impulsionada pelo medo de ficar para trás e não pela real utilidade da tecnologia. Raramente há o cuidado de ensinar a ferramenta, ou aprender a criar instruções de forma coerente e padronizada. Cada um usa como (acha que) sabe, depois copiam-se resultados sem verificação e a nossa vida transforma-se numa reunião que poderia ter sido um e-mail. Ironicamente, nem esse e-mail é claro. Como não foi, temos mais trabalho.

O que estes estudos também demonstram é que o modo como encaramos a IA define o seu impacto: se a usamos como apoio ao pensamento humano, ajuda à pesquisa e à criatividade; se a tratamos como substituição, o resultado é outro. Cria ruído.

Em Portugal, esta tendência repete-se: as escolas e universidades experimentam a IA generativa em contextos de ensino e avaliação, mas sem orientação consistente; e muitas empresas integram ferramentas automatizadas sem garantir formação digital aos trabalhadores.

Por vezes, tento testar a minha teoria de que, apesar de tantos avanços, estamos, ou desejamos estar, num processo de retrocesso. Acredito que, perante a velocidade do mundo moderno, a única hipótese é voltar atrás.

A internet nasceu como o lugar da democratização de tudo, um espaço onde todos tínhamos voz. Essa promessa esbateu-se. Hoje, entre algoritmos e inteligências artificiais, não sabemos quem escreve, quem fala ou quem manipula as narrativas. Falam como nós, por vezes melhor do que nós, expressam-se de forma eloquente e conquistam credibilidade. Não sabemos quem são, que agenda têm, o que pretendem. Tudo se tornou enevoado e, nesse nevoeiro, não sabemos em que podemos confiar. A desinformação automatizada, potenciada por IA, é já um dos maiores riscos identificados pelo Fórum Económico Mundial para 2025. Parece um cenário dantesco que séries de ficção retratam muito bem e que a realidade começa a documentar. Em quem podemos confiar? No e-mail escrito pela inteligência artificial ou na mensagem que o colega acabou de enviar? Onde começa uma, e acaba a outra? No meio desta ambiguidade, a verdadeira questão talvez não seja se a IA é útil ou inútil, mas se vamos ceder-lhe o lugar do nosso pensamento.

Mais crónicas do autor
13 de outubro de 2025 às 07:00

IA Insustentável: a inteligência artificial está a desperdiçar o nosso tempo

Esquecemo-nos muitas vezes de que, para usarmos ferramentas de inteligência artificial, precisamos, na generalidade das situações e plataformas, de ser capazes de produzir um conjunto de instruções detalhadamente objetivas para conduzir o processo.

06 de outubro de 2025 às 07:56

Insustentável é andar depressa demais

E se, apesar de, como se costuma dizer, nos ouvirem, monitorizarem movimentos, localização e comportamentos, esta aceleração forçada que nos faz andar depressa demais for, afinal, tão insustentável que acabe por (espero) ter efeito contrário?

29 de setembro de 2025 às 07:12

Uma distopia chamada realidade (insustentável)

O debate sobre rendas já não é sobre rendas, menos ainda sobre política habitacional. É, cada vez mais, reflexo da distorção que a tecnologia provoca na percepção da nossa realidade.

22 de setembro de 2025 às 08:36

A repressão nunca é sustentável

Talvez não a 3.ª Guerra Mundial como a história nos conta, mas uma guerra diferente. Medo e destruição ainda existem, mas a mobilização total deu lugar a batalhas invisíveis: ciberataques, desinformação e controlo das redes.

15 de setembro de 2025 às 09:48

Insustentável (in)felicidade

Há uma data que, anualmente, marca discretamente o princípio do fim. O Earth Overshoot Day marcou o ponto de ruptura, expondo o descompasso entre o que exigimos da Terra e o que esta consegue repor.

Mostrar mais crónicas
Tópicos Tecnologias de informação Tecnologia e engenharia Inteligência artificial Empresas Stanford Estados Unidos Portugal Comissão Europeia Fórum Económico Mundial Instituto de Tecnologia de Massachusetts
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Menu shortcuts

IA Insustentável: a inteligência artificial está a desperdiçar o nosso tempo