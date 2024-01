Israel. Acordo para libertar reféns e cessar-fogo pode estar próximo

Pode estar próximo um acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas que permitirá a troca de reféns israelitas por palestinianos detidos em Israel, e uma pausa na ofensiva de dois meses que deixará entrar mais ajuda humanitária na Palestina. Segundo o jornal The New York Times, o acordo foi liderado pelos EUA em cooperação com o Qatar e o Egito, países que têm servido de intermediários com o Hamas.







Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Guterres pede que agência para refugiados seja financiada

O jornal indica que a ofensiva será suspensa em troca de 100 reféns e que o acordo pode surgir nas próximas duas semanas. Está delineado já um acordo escrito que junta as propostas de Israel e do Hamas e que será discutido em Paris este domingo, 28. Apesar de ainda haver pontos importantes sobre os quais ainda não há acordo, os negociadores estão otimistas.Esta sexta-feira, 26, Joe Biden conversou por telefone com os líderes do Egito e Qatar. William J. Burns, o diretor da CIA, vai a Paris conversar com representantes de Israel, Qatar e Egito, e caso sejam alcançados progressos, caberá a Brett McGurk, o coordenador do Médio Oriente da Casa Branca, fechar o acordo.Depois da chamada telefónica com o primeiro-ministro do Qatar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a Casa Branca emitiu um comunicado: "Os líderes afirmaram que um acordo sobre os reféns é fulcral para estabelecer uma pausa humanitária prolongada na luta e assegurar que maior assistência humanitária chega aos civis em Gaza. Sublinharam a urgência da situação e congratularam-se pela cooperação próxima entre as suas equipas para avançar nas discussões mais recentes."Até agora, 110 dos reféns feitos pelo grupo terrorista Hamas a 7 de outubro estão em Israel. De acordo com o NY Times, o acordo terá duas fases: nos primeiros 30 dias de pausa, serão devolvidos idosos, feridos e mulheres a Israel. Nessa primeira fase, será discutida a segunda, com vista à suspensão das operações militares para serem devolvidos soldados e civis do sexo masculino israelitas. Ainda não é claro o número de palestinianos que serão libertados em troca.

Depois de ter sido conhecido que 12 funcionários da agência da ONU para os refugiados palestinianos estão a ser investigados por alegado envolvimento nos ataques do Hamas de 7 de outubro, vários países pararam o seu financiamento. Além dos EUA, também Itália, Canadá, Austrália, Reino Unido, Finlândia e Alemanha travaram.





O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a retoma do financiamento à UNRWA, por estar em risco a vida de dois milhões de palestinianos que dependem dela para comida, água e serviços essenciais.A ONU não tornou públicas as acusações, mas garante que nove dos 12 suspeitos foram despedidos, um foi confirmado morto e as identidades dos restantes estão a ser clarificadas.O apelo de Guterres surge dias depois de o chefe da diplomacia da União Europeia ter alertado que a situação humanitária em Gaza não podia ser pior. "De agora em diante não vou falar do processo de paz, mas quero uma solução de dois Estados", afirmou Josep Borell.