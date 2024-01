Estados Unidos atacam instalações de milícias iraquianas apoiadas pelo Irão

Os Estados Unidos realizaram na terça-feira (23) ataques no Iraque contra três instalações do Kataib Hezbollah, ou Brigadas Hezbollah, um grupo de milícias apoiado pelo Irão, criado em março de 2003.







Pessoas em luto carregam os caixões dos combatentes do Kataib Hezbollah - mortos num ataque aéreo dos EUA. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As operações "tiveram como alvo a sede, o armazenamento e os locais de treino" do grupo, avançou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom). Estes locais eram utilizados para testar as "capacidades de mísseis" e drones de "ataque unidirecional".As ações entretanto já foram justificadas pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que, através de um comunicado, garantiu que foram "uma resposta direta a uma série de ataques crescentes contra os Estados Unidos", e que foram obra dos militares afiliados do Irão. O Iraque também já se pronunciou.Num comunicado emitido esta quarta-feira, o gabinete do primeiro-ministro iraquiano considerou que as "ações agressivas", que prejudicam anos de cooperação, levarão a uma "escalada irresponsável"."Os EUA deveriam aumentar a pressão para a suspensão da ofensiva israelita em Gaza, em vez de estar a atacar e a bombardear as bases de um órgão nacional iraquiano", disse o Conselheiro de Segurança Nacional do Iraque, Qassem al-Aaraji, citado pelo canal britânico BBC.O grupo que recebe apoio financeiro e militar do Irão garante que irá continuar a atacar as "bases inimigas" como resposta ao apoio dos Estados Unidos a Israel. Citado pela agência de notícias Reuters o porta-voz militar do Kataib Hezbollah, Jaafar al-Husseini, referiu ainda que só vão parar quando Israel deixar de cercar a Faixa de Gaza.