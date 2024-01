Soldados norte-americanos mortos em ataque de drone junto à Jordânia

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Três soldados norte-americanos morreram e dezenas ficaram feridos após um ataque com drone na fronteira entre a Jordânia e a Síria. O ataque foi confirmado por Joe Biden, presidente dos EUA, em comunicado em que responsabiliza grupos apoiados pelo Irão.







REUTERS/Jonathan Ernst/Pool/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos soldados eua drone jordania

"Enquanto ainda estamos a recolher os factos relativos a este ataque, sabemos que foi levado a cabo por grupos militantes radicais apoiados pelo Irão e que operam na Síria e no Irão", indica a nota.Estas são as primeiras mortes entre o exército dos EUA desde que a guerra começou na Faixa de Gaza. O ataque deu-se na noite de sábado, 27."Vamos continuar o compromisso [dos soldados] de lutar contra o terrorismo. E não tenham dúvidas - vamos castigar os responsáveis num tempo e lugar por nós escolhidos", frisa Joe Biden.Segundo a agência noticiosa Reuters, mais de 34 pessoas foram retiradas sob suspeita de terem lesões cerebrais na sequência do ataque. A mesma fonte indica que a Jordânia nega que o ataque tenha ocorrido em território jordano.