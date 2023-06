Grupo Wagner não vai voltar a lutar na Ucrânia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os mercenários do grupo Wagner não vão poder lutar mais na Ucrânia, na sequência da revolta liderada pelo seu chefe, Yevgeny Prigozhin. A confirmação foi dada pelo líder do comité de Defesa da Duma (a câmara baixa da Assembleia Federal da Rússia), Andrei Kartapolov.







REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Dias antes da tentativa de rebelião, o Ministério da Defesa russo anunciou que "todos os grupos envolvidos em missões de combate têm que assinar um contrato" com o governo russo.Yevgeny Prigozhin não assinou os contratos e, por isso, foi informado em como o grupo Wagner não integraria a operação militar especial na Ucrânia, como a Rússia se refere à guerra.Segundo o deputado Andrei Kartapolov, foi este o gatilho para a revolta, porque o grupo não receberia financiamento do Estado.A 11 de junho, Yevgeny Prigozhin já tinha assumido que os mercenários do grupo Wagner não iam assinar contratos com o ministro da Defesa Sergei Shoigu, porque este era incapaz de gerir unidades militares.Como resultado de não assinar os contratos, Prigozhin cometeu traição devido a "ambições exorbitantes", dinheiro e por se ter encontrado "num estado exaltado", considerou o deputado Andrei Kartapolov.