Biden afirma que Putin está 'claramente a perder a guerra'…no Iraque

Vale a pena relembrar que a guerra no Iraque ocorreu entre 2003 e 2011 após uma coligação multinacional liderada pelos Estados Unidos, e não pela Rússia, ter invadido o país da região do Golfo.Biden estava a sair da Casa Branca para uma viajem até Chicago quando uma jornalista lhe perguntou se a Rússia estava enfraquecida após a tentativa de motim por parte do grupo Wagner , no entanto o líder norte-americano confundiu-se e respondeu: "É realmente difícil de dizer. Mas ele está claramente a perder a guerra no Iraque. Ele está a perder a guerra em casa e tornou-se um pária para o resto do mundo", no momento o presidente norte-americano não se apercebeu do erro cometido.Este incidente ocorreu quando ainda não tinham passado 24 horas de ter cometido outro deslize. Na noite de terça-feira Joe Biden referiu numa conferência de imprensa: "Vocês provavelmente viram o meu novo melhor amigo, o primeiro-ministro de um pequeno país que agora é o maior do mundo, a China, quer dizer a Índia". Biden referia-se a Narendra Modi, que esteve nos Estados Unidos para reunir com o líder norte-americano na semana passada.Joe Biden tem atualmente 80 anos e apesar de já ter anunciado a sua candidatura às presidenciais de 2024 as últimas sondagens demonstram que a maioria dos norte-americanos têm preocupações relativas à sua idade e este tipo de incidentes parecem tornar-se cada vez mais recorrentes . A Reuters fez uma sondagem onde 73% dos inquiridos consideraram que Biden estava muito velho para trabalhar no governo, a opinião mantém-se entre os democratas apesar de a percentagem baixar para 63%.Donal Trump, o ex-presidente republicano que deverá enfrentar Biden na corrida à Casa Branca, tem 77 anos.