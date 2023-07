Wagner & companhia: os (vários) exércitos privados das guerras de Putin

A 7 de fevereiro de 2018 um grupo de cerca de 40 comandos norte-americanos no Leste da Síria viu-se, de repente, cercado por 500 soldados afetos ao regime sírio. Os americanos, que davam apoio militar a forças curdas e árabes adversárias de Bashar Al-Assad, tinham detetado dias antes as movimentações de tropas que nas comunicações entre si falavam em russo. Os oficiais norte-americanos avisaram a sua contraparte na Rússia, mas a resposta foi sendo a mesma: não eram forças russas. Entre os 500 soldados a maioria era mesmo russa, só que pertencia a um exército privado: o Grupo Wagner. O cerco resultou numa batalha entre soldados americanos e mercenários russos, que terminou com os americanos sob fogo pesado a chamarem apoio aéreo e a matarem metade do contingente inimigo – sem sofrerem baixas.