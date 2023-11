Dezasseis reféns libertados pelo Hamas. Tréguas terminam esta quinta-feira

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com o cessar-fogo, os militantes do Hamas libertaram um total de 70 mulheres e crianças israelitas. Em troca, Israel libertou 180 palestinianos, todas mulheres e adolescentes, que estavam detidos nas suas prisões.

Dezasseis reféns foram libertados pelo Hamas, esta quarta-feira, no último dia de tréguas, confirmaram as forças israelitas. gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, identificou as duas mulheres russo-israelitas libertadas na noite de quarta-feira como Yelena Trupanov, de 50 anos, e Irena Tati, uma médica de 73 anos



Os outros 10 reféns israelitas, dos quais cinco mulheres e cinco crianças, foram libertados ao abrigo da prolongação de dois dias do acordo de cessar-fogo acordado na sexta-feira passada. Em troca, é esperado que Israel liberte trinta prisioneiros palestinianos, 16 menores e 14 mulheres, das suas prisões.

Israel informou esta quarta-feira que cerca de 160 reféns ainda estão detidos em Gaza. Destes, 126 são homens e 35 são mulheres e quatro têm menos de 18 anos.

A entrega de reféns foi ofuscada pela afirmação do Hamas que uma família de reféns israelitas, incluindo o refém mais jovem, Kfir Bibas de 10 meses, que se tornou símbolo da brutalidade dos ataques do Hamas, tinha sido morta durante um bombardeamento anterior israelita. As forças israelitas disseram que estavam a investigar as alegações a família, e acusou o Hamas de se comportar de "maneira cruel e desumana".

As tréguas estão previstas terminar nesta quinta-feira de manhã, pelo que dois oficiais palestinianos disseram à Reuters que estão a ser feitas negociações sobre uma possível extensão da trégua, mas nenhum acordo foi alcançado ainda. O Canal 12 de Israel informou que o primeiro-ministro, Netanyahu, vai convocar uma reunião de segurança na noite desta quarta-feira.

Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, é esperado em Israel esta quinta-feira, para tentar convencer o governo de Benjamin Netanyahu a concordar com uma prorrogação e a manter o fluxo de ajuda humanitária através da fronteira do Egito para Gaza.

Uma autoridade israelita disse que seria impossível estender as tréguas sem o acordo de libertar todas as mulheres e crianças que estão entre os reféns. Israel acredita que os militantes ainda mantém mulheres e crianças suficientes para prolongar a trégua por dois a três dias.

A trégua inicial de quatro dias tinha sido prorrogada por 48 horas. Israel diz que estava disposto a prolongá-la enquanto o Hamas libertasse 10 reféns por dia. Este cessar-fogo foi a primeira trégua aos bombardeamentos em Gaza.

Benjamin Netanyahu repetiu as suas declarações anteriores de prosseguir a guerra para destruir o Hamas assim que o cessar-fogo terminar. "Não há nenhuma maneira de não voltarmos a lutar até ao fim. Esta é a minha política, todo o governo está trás dela, os soldados estão trás dela, o povo está trás dela, isto é exatamente o que vamos fazer".