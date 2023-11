“Operação híbrida russa” leva Finlândia a encerrar fronteiras

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O governo finlandês anunciou esta terça-feira, 28, o encerramento temporário de toda a sua fronteira com a Rússia. No dia 25 de novembro a Finlândia já havia fechado todos os postos fronteiriços, com exceção do de Raja-Jooseppi. A decisão final surge agora como resposta à vaga de migrantes que o país tem recebido nas últimas semanas, e que acreditam ter mão da Rússia.







Lehtikuva/Emmi Korhonen via REUTERS

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, disse esta segunda-feira, 27, que a chegada de migrantes faz parte de uma "operação de influência da Rússia", e que já estão reunidas um conjunto de informações que comprovam que as autoridades russas estão a ajudar os requerentes de asilo a chegarem até à fronteira. Além do primeiro-ministro, também a ministra do Interior, Mari Rantanen, afirmou que o país está a ser alvo de "uma operação híbrida russa".Desde agosto que já entraram no território cerca de 900 imigrantes ilegais, segundo informações avançadas pela guarda fronteiriça finlandesa. Só na manhã de terça-feira chegaram à fronteira de Raja-Jooseppi 63 imigrantes ilegais, muitos insuficientemente equipados para as condições climatéricas.Oriundos sobretudo de países do Médio Oriente e do Norte de África, como a Somália, o Iémen, o Iraque ou a Síria, os requerentes de asilo, que se acredita chegarem muitas vezes de bicicleta, terão de ser agora encaminhados para aeroportos e portos de embarque.Está previsto que o encerramento das fronteiras aconteça até ao dia 13 de dezembro, afetando assim cerca de 2 mil quilómetros. Questionado sobre como as pessoas poderiam solicitar asilo durante o fecho dos postos fronteiriços, o chefe do departamento fronteiriço, Matti Sarasmaa, disse apenas que já receberam "instruções operacionais específicas".As relações entre os dois vizinhos deterioraram-se em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Em abril deste ano a adesão da Finlândia à NATO levou ao agravamento da relação entre ambos os países.