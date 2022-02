Bissau: a coca e os suspeitos do costume

Local: Palácio do Governo, inaugurado em 2010 graças a um financiamento da República Popular da China, perto do aeroporto internacional que leva o nome do comandante guerrilheiro Osvaldo Vieira, outrora aeroporto Francisco Craveiro Lopes, mas desde o primeiro voo, em 1955, vulgarmente conhecido como aeroporto de Bissalanca.



Três vezes se dá nome a um aeroporto que, afinal, desde o início do milénio pouco interessa quando passaram a faturar as pistas de aterragem improvisadas para acolher as cargas de cocaína chegadas da América Latina, sobretudo da Colômbia, em trânsito para os mercados da Europa.



Protagonistas: Umaro Sissoco Embaló, chefe de estado desde fevereiro de 2020, em reunião extraordinária do conselho de ministros com Nuno Nabiam, primeiro-ministro empossado na mesma altura, e demais membros do governo remodelado por imposição presidencial no final de janeiro na sequência de um diferendo público entre as mais altas instâncias do poder sobre a apreensão, no final de outubro, de um avião chegado da Gâmbia, com "carga suspeita".