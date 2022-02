Guiné-Bissau: governo confirma 11 mortos no golpe de Estado

O governo da Guiné-Bissau revelou a identidade dos 11 mortos no golpe de estado desta terça, 1 de fevereiro, que reteve o presidente Umaro Sissoco Embaló e outros dirigentes no Palácio do Governo por cinco horas.



Num comunicado assinado pelo primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, o governo felicitou ainda a atuação das forças de segurança, e disse que as autoridades tinham retomado o controlo sobre a capital, Bissau, onde ocorreu o ataque.



Na primeira versão oficial por escrito dos acontecimentos, o primeiro-ministro, que estava na reunião de Conselho de Ministros presidida por Sissoco Embaló e invadida durante o atentado, afirma que os dirigentes "foram subitamente surpreendidos por um ataque armado violento e bárbaro", cujo objetivo era "o assassinato de todas as autoridades presentes na sala [...] e a decapitação do Estado".