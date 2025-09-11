Sábado – Pense por si

Polónia

Seguir tema: Polónia

França vai enviar três caças para "contribuir para a proteção do espaço aéreo" da Polónia

Luana Augusto
Luana Augusto 22:28
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

Ajuda surge depois de a Rússia ter violado o espaço aéreo polaco.

França vai enviar três caças "para contribuir para a proteção do espaço aéreo polaco". O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente francês, Emmanuel Macron. 

Caças Rafale franceses
Caças Rafale franceses Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture-alliance/dpa/AP Images

“Após as incursões com drones russos na Polónia, decidi mobilizar três caças Rafale para contribuir para a proteção do espaço aéreo polaco e do flanco oriental da Europa com os nossos aliados da NATO”, na rede social X.

Macron assumiu este compromisso na quarta-feira "com o primeiro-ministro polaco", Donald Tusk. Além disso, disse ter falado também com o secretário-geral na NATO, Mark Rutte, e com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. "Não cederemos às crescentes intimidações da Rússia", garantiu na mesma mensagem.

A Alemanha, por sua vez, irá contribuir também para a proteção do espaço aéreo polaco, informou esta quinta-feira o governo alemão. Segundo o Ministério da Defesa, esta missão durará três meses - ou seja do final de setembro ao final de dezembro - e será reforçado o número de aviões de combate Eurofighters, que passará de dois para quatro.

Desde que se deu a anexação da Crimeira pela Rússia, em 2014, que a NATO reforçou a vigilância aérea, nomeadamente nos países bálticos e na Polónia. No entanto, esta notícia vem agora demonstrar um aumento da resposta europeia face à ameaça russa.

Na quarta-feira, Donald Tusk denunciou a passagem de 19 drones russos por território polaco, constituindo este cenário uma violação do espaço aéreo. Como consequência, o primeiro-ministro solicitou a invocação do   que estabelece que os estados-membros devem consultar-se sempre que um entenda que a integridade territorial ou a independência política podem estar em risco.

Artigos Relacionados
Tópicos Caça Polónia França Donald Tusk Emmanuel Macron Rússia Keir Starmer Mark Rutte Ministério da Defesa
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

Menu shortcuts

França vai enviar três caças para "contribuir para a proteção do espaço aéreo" da Polónia