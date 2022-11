Foguetão chinês 'descontrolado' paralisa tráfego aéreo em Espanha

De acordo com as autoridades norte-americanas, o Long March 5B já terá caído no Pacífico Sul.

Na Catalunha, Ilhas Baleares, em Aragão e Navarra os voos estiveram suspensos durante cerca de uma hora por causa de um foguetão chinês que circulava de forma "descontrolada". As autoridades acreditam que o corte no tráfego aéreo deverá causar bastantes atrasos ao longo de todo o dia.



REUTERS

Segundo os meios de comunicação espanhóis, a decisão foi tomada depois de se registarem indícios de que alguns detritos do foguete Long March 5B, um aparelho espacial chinês com cerca de 17 a 23 toneladas, teria entrado de forma descontrolada na atmosfera pondo em perigo o espaço aéreo do país.

Como medida de precaução foi decretado o encerramento do tráfego aéreo e delineada uma área de segurança de 100 metros. Através da rede social Twitter, a Proteção Civil esclareceu que "devido ao risco associado à passagem do objeto espacial CZ-5B pelo espaço espanhol, os voos foram totalmente restringidos das 09:38 horas às 10:18 horas na Catalunha e noutras comunidades".





Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Se ha establecido Rate Cero para determinadas zonas de espacio aéreo español y ello puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. pic.twitter.com/kfFBYG9s8z — Controladores Aéreos (@controladores) November 4, 2022

De acordo com o 20 minutos, o CZ-5B foi lançado para o espaço através do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang no dia 31 de outubro. Terá cerca de 20,5 metros de comprimento, 5,2 metros de diâmetro, a capacidade de carregar 25 toneladas e de descolar em apenas 488 segundos.



O trajeto do foguetão assim como dos seus destroços esteve a ser acompanhado ao minuto por várias organizações internacionais competentes mas, nos últimos minutos, o El Pais dava conta que, segundo o exército norte americano, o aparelho já teria caído no Pacífico Sul.



Esta não é a primeira vez que a China deixa o mundo e a Europa em suspenso com a possíbilidade da queda do Long March 5B. Noutras tentativas o aparelho chegou mesmo a estar demasiado próximo de Portugal.