Destroços de foguetão chinês podem atingir Portugal

Portugal pode ser atingido pelos destroços de um foguetão chinês cuja reentrada na atmosfera da Terra está prevista para este fim-de-semana, 30 e 31 de julho. O alerta foi emitido pela Agência de Segurança de Aviação da União Europeia (EASA) com base nas análises de peritos do Consórcio Europeu de Vigilância e Rastreio no Espaço.