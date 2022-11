Autoridades alertam que a qualidade do ar na cidade é tão má que poderá afetar as pessoas consideradas saudáveis.

A luta da Índia contra a poluição. Em Nova Deli as escolas já fecharam

As autoridades de Nova Deli decretaram o encerramento das escolas primárias já a partir deste sábado e aconselharam o cancelamento de todas as atividades ao ar livre. Neste momento na Índia, a população daquela que é considerada a capital mais poluída do mundo enfrenta graves problemas de saúde.