Probabilidade de ocorrerem acidentes com destroços de foguetão é muito baixa

As cerca de nove toneladas do sistema propulsor podem resistir às altas temperaturas da reentrada na atmosfera terrestre. Destroços devem cair também em Espanha, França, Itália, Grécia, Malta e Bulgária.

Portugal está na rota dos detritos de um foguetão chinês que entra na atmosfera do planeta durante a noite deste sábado. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) emitiu esta quinta-feira um comunicado com um alerta sobre uma possível queda, entre 30 e 31 de Julho, de "até 9 toneladas" de detritos do foguetão chinês Longa Marcha 5B (CZ-5B) em território europeu. Mas as probabilidades de ocorrerem acidentes são muito baixas.