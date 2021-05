Destroços de foguetão chinês podem entrar na atmosfera de forma “descontrolada”

É “imprevisível” o local da Terra onde os destroços do Long March 5B vão cair e provavelmente cairão no oceano. Mas há também a hipótese de virem a cair no território norte-americano.

Um foguetão chinês deverá voltar a entrar na atmosfera da Terra brevemente. No entanto, não há previsões do sítio em que poderá cair e os cientistas preocupam-se com os potenciais



O foguetão Long March 5B, foi usado para colocar em órbita o primeiro módulo da estação espacial chinesa Tiangong. E, de acordo com os especialistas, deve entrar na atmosfera de forma "descontrolada". Os seus escombros devem cair em local indeterminado, o que significa que é "imprevisível" perceber o local da Terra que pode ser afetado. "Será um dos maiores casos de entrada descontrolada de uma aeronave e pode aterrar numa zona habitada", diz a publicação, apesar de essa possibilidade ser muito baixa.



Trata-se de um foguetão com quase 50 metros de altura e mais de 20 toneladas. Os especialistas referem que maior parte dos destroços devem desintegrar-se durante a entrada na atmosfera e os restantes devem, muito provavelmente, cair no oceano.