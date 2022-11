Foguetão descontrolado. 'Ninguém pode prever um acidente', mas é possível reduzir riscos

O foguetão acabou por cair no Oceano Pacífico, mas levou ao encerramento do espaço aéreo espanhol durante uma hora.

O espaço aéreo espanhol esteve encerrado durante cerca de uma hora, na sexta-feira, devido à imprevisibilidade de queda de detritos do foguetão chinês Longa Marcha 5B. O foguetão acabou por cair no Oceano Pacífico. Ao entrar na atmosfera, foi perdido o controlo do aparelho que alterou a sua trajetória.