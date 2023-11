Feridos e estrangeiros atravessam fronteira de Gaza para o Egito

Um primeiro grupo de feridos evacuados da Faixa de Gaza entrou no Egito esta quarta-feira, o que assinala a primeira abertura da fronteira a civis desde 7 de outubro, quando se intensificou o conflito Israel-Hamas.







A abertura deu-se no âmbito de um acordo mediado pelo Qatar, entre o Egito, Israel e o Hamas. Além de feridos graves, cerca de 500 estrangeiros poderão deixar Gaza.O Egito preparou um hospital de campanha para receber os feridos.Na terça-feira, pelo menos 50 pessoas morreram num campo de refugiados em Jabalia, Gaza. Segundo Israel, que reivindicou o ataque, um comandante do Hamas encontra-se entre os mortos.Em Gaza, continua a crise humanitária provocada pela falta de comida, água potável e medicamentos. A escassez de combustível também impede o funcionamento normal dos hospitais. Além disso, em Gaza tem havido cortes de Internet que impedem a comunicação com o exterior.A abertura da fronteira de Rafah nada tem que ver com a libertação dos 240 reféns mantidos pelo Hamas nem consiste numa "pausa humanitária" descartada pelo primeiro-ministro israelita.O ataque do Hamas ao sul de Israel matou cerca de 1.400 israelitas, entre eles 300 soldados. Do lado palestiniano, morreram mais de 8.500 pessoas, entre elas 3.542 crianças.Na sexta-feira, o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken irá visitar de novo Israel. Afirmou que os EUA e outros países estão a analisar "uma variedade de opções possíveis" para o futuro de Gaza caso os militantes do Hamas sejam retirados da região. Contudo, o Hamas é apoiado pelo Irão, a par de outros grupos na região.