O major-general Filipe Arnaut Moreira, professor de Geopolítica e de Geoestratégia no Instituto de Altos Estudos Militares e na Universidade Nova de Lisboa, diz estar preocupado com a "eficácia" das organizações mundiais como a ONU. Em entrevista à SÁBADO numa altura em que o conflito entre Israel e o Hamas marca a atualidade, o também autor do livro O Domínio do Poder, publicado em outubro, considera que a guerra se pode alastrar a outras regiões. Além disso, a atenção prestada agora ao Médio Oriente abre caminho a que a Rússia acentue a sua ligação ao Irão, enquanto trava a guerra com a Ucrânia.