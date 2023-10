Israel assume ter atacado campo de refugiados de Jabalia

Israel assumiu ter atacado o campo de refugiados de Jabalia no norte da Faixa de Gaza. A confirmação foi dada pelo porta-voz do exército israelita.







"Havia um comandante sénior do Hamas naquela área", afirmou o tenente-coronel Richard Hecht. "Estamos a analisar e daremos mais dados quando soubermos o que se passou."Pelo menos 50 palestinianos morreram no ataque ao campo de refugiados. Outros 150 ficaram feridos.O campo de refugiados acolhe famílias de refugiados fruto das guerras com Israel já desde 1948.Esta terça-feira António Guterres, o secretário-geral da ONU, apelou à proteção dos civis, pedindo comportamentos e precaução proporcionais a todas as partes. "A lei humanitária internacional estabelece regras claras que não podem ser ignoradas. Não é um menu a la carte e não podem ser aplicadas de maneira seletiva."A ONU e outras organizações de ajuda humanitária já tinham alertado para a catástrofe de saúde pública que atinge a Faixa de Gaza, quando os hospitais tentam tratar as vítimas que se avolumam sem eletricidade.O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não aceitou os pedidos de pausa humanitária para fazer chegar ajuda aos civis em Gaza, que sentem a falta de comida, água, medicamentos e combustível. Esta quarta-feira, a fronteira entre Gaza e o Egito deverá abrir para permitir a passagem de palestinianos feridos que precisam de tratamento hospitalar.Israel acusa o Hamas de usar civis como escudos humanos e edifícios como hospitais para esconder bases, o que o grupo terrorista nega.