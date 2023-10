Hamas pretende libertar vários reféns estrangeiros nos próximos dias

A informação foi avançada pelo porta-voz Abu Ubaida, através de um vídeo publicado no Telegram.

O grupo terrorista Hamas disse aos mediadores que pretende libertar vários reféns estrangeiros nos próximos dias. A informação foi avançada pelo porta-voz Abu Ubaida, através de um vídeo publicado no Telegram.







Também esta terça-feira, familiares de reféns do Hamas pediram às autoridades francesas e à comunidade internacional para assegurar a sua libertação.Numa conferência de imprensa organizada pela embaixada de Israel em Paris, cinco pessoas pediram para ser aumentada a pressão sobre o Hamas e os países que acolhem os seus membros."Esperamos que o governo francês nos apoie e pressione estes países e não negoceie com esses países", pediu Adva Gutman, cuja irmã Tamar foi raptada num festival de música no dia 7 de outubro.Estima-se que o Hamas tenha 220 reféns em seu poder, sendo que seis terão nacionalidade francesa.Ayelet Sella, uma das cinco pessoas, considerou ainda que o governo israelita não está a fazer o suficiente para trazer sete familiares que foram feitos reféns. "Sinto que a prioridade devia ser trazer de volta os reféns... O que o governo israelita defende não dá prioridade aos reféns e isso é algo que não é aceitável para mim", defendeu.