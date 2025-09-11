Sábado – Pense por si

Mundo

Supremo Tribunal Federal tem maioria para condenar Bolsonaro

Luana Augusto
Luana Augusto 20:03
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

Só depois da decisão do juiz Cristiano Zanin, que ainda falta ser conhecida, é que se saberão as penas para cada réu.

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro formou, esta quinta-feira, uma maioria para condenar o ex-presidente, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.

AP Photo/Luis Nova

Na terça-feira, os juízes Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, e esta quinta-feira também a juíza Cármen Lúcia votou pela condenação do antigo presidente, tendo o seu voto sido decisivo. Havendo três votos a favor, isto significa que está reunida uma maioria para condenar Bolsonaro.

Apenas o juiz Luis Fux votou para absolver Bolsonaro de todos os crimes. De momento ainda falta ser conhecido o voto do juiz Cristiano Zanin e só depois desta decisão é que serão conhecidas as penas para cada réu.

Bolsonaro arrisca agora uma pena que pode ir até aos 43 anos de prisão, visto que está acusado pela prática de cinco crimes. 

Pela participação numa organização criminosa armada, a lei prevê penas de prisão de 3 a 8 anos, podendo ainda chegar aos 17 anos, segundo a revista VEJA. Pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito poderá ter de enfrentar entre 4 a 8 anos de prisão. Pela tentativa de golpe de Estado são 4 a 12 anos de prisão. Pelo crime de dano qualificado são 6 meses a 3 anos de prisão. E por deterioração de património a pena pode ir de 1 a 3 anos de prisão.

A defesa entretanto já havia dito esta quinta-feira que em caso de condenação iria solicitar a prisão domiciliária, revela O Globo. "Evidentemente, o presidente Bolsonaro tem uma situação de saúde muito delicada", justificou o advogado Paulo Cunha Bueno ao acrescentar que "com certeza" irá recorrer a tribunais internacionais.

Tópicos Prisão Jair Bolsonaro Brasil
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

Menu shortcuts

Supremo Tribunal Federal tem maioria para condenar Bolsonaro