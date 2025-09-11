Supremo Tribunal Federal tem maioria para condenar Bolsonaro

Só depois da decisão do juiz Cristiano Zanin, que ainda falta ser conhecida, é que se saberão as penas para cada réu.

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro formou, esta quinta-feira, uma maioria para condenar o ex-presidente, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.



AP Photo/Luis Nova

Na terça-feira, os juízes Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, e esta quinta-feira também a juíza Cármen Lúcia votou pela condenação do antigo presidente, tendo o seu voto sido decisivo. Havendo três votos a favor, isto significa que está reunida uma maioria para condenar Bolsonaro.

Apenas o juiz Luis Fux votou para absolver Bolsonaro de todos os crimes. De momento ainda falta ser conhecido o voto do juiz Cristiano Zanin e só depois desta decisão é que serão conhecidas as penas para cada réu.

Bolsonaro arrisca agora uma pena que pode ir até aos 43 anos de prisão, visto que está acusado pela prática de cinco crimes.

Pela participação numa organização criminosa armada, a lei prevê penas de prisão de 3 a 8 anos, podendo ainda chegar aos 17 anos, segundo a revista VEJA. Pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito poderá ter de enfrentar entre 4 a 8 anos de prisão. Pela tentativa de golpe de Estado são 4 a 12 anos de prisão. Pelo crime de dano qualificado são 6 meses a 3 anos de prisão. E por deterioração de património a pena pode ir de 1 a 3 anos de prisão.

A defesa entretanto já havia dito esta quinta-feira que em caso de condenação iria solicitar a prisão domiciliária, revela O Globo. "Evidentemente, o presidente Bolsonaro tem uma situação de saúde muito delicada", justificou o advogado Paulo Cunha Bueno ao acrescentar que "com certeza" irá recorrer a tribunais internacionais.