Michael Cohen foi condenado a 36 meses de prisão por suborno. O ex-advogado de Donald Trump assumiu "total responsabilidade pelos actos" de que era acusado.

Michael Cohen, ex advogado do presidente dos EUA, Donald Trump, foi condenado a três anos de prisão por suborno. O advogado era suspeito de participar numa operação de suborno a duas mulheres, uma delas a actriz pornográfica Stormy Daniels, com quem Trump terá tido casos amorosos extra-conjugais.



Cohen assumiu "total responsabilidade pelos actos" de que era acusado.



Esta quarta-feira de manhã, Donald Trump disse aos jornalistas da Reuters que "supunha que, visto que Cohen era um advogado, saberia o que estava a fazer".



Cohen, que se mostrou incrédulo com a sentença, deve entregar-se a 6 de Narço, ordenou o tribunal federal.



Durante a sessão no tribunal, o advogado afirmou: "Pode ser difícil acreditar no que vou dizer, mas hoje é um dos dias com mais significado na minha vida. Tenho vivido numa incarceração pessoal e mental desde o dia em que aceitei trabalhar para o magnata do imobiliário, cuja perspicácia para negócio admiro abstante". Esse magnata a que se referia Cohen é o actual presidente dos EUA, Donald Trump.



"Recentemente, o presidente tweetou uma declaração em que me chamava fraco e até estava certo, mas por uma razão muito diferente do que a aquela que estava a sugerir. Fui fraco porque sucessivamente senti que era meu dever encobrir os actos sujos dele", declarou Cohen.