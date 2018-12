Mick Mulvaney, director do Departamento de Gestão e Orçamento norte-americano, foi nomeado por Donald Trump na sexta-feira passada o substituto de John Kelly como chefe de gabinete da Casa Branca, passando à frente de nomes como Steven Mnuchin, secretário das Finanças, ou Nick Ayers, chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence, naquele que é um dos cargos políticos mais importantes dos EUA.

Na altura do anúncio, o presidente dos Estados Unidos escreveu no Twitter que estava muito contente por revelar "Mick Mulvaney, director do Departamento para Gestão e Orçamento, como novo Chefe de Gabinete, substituindo John Kelly, que serviu o nosso país com distinção. Mick fez um excelente trabalho na Administração e estou ansioso para trabalhar com ele no seu novo posto para continuarmos a FAZER A AMÉRICA GRANDE OUTRA VEZ!".

O que Trump não mencionou é que Mulvaney, ex-congressista pela Carolina do Sul e conhecido pela sua "intolerância fiscal" e pela produção de dois orçamentos que cortaram rigidamente a despesa do estado norte-americano, o apelidou de "um ser humano terrível" durante a sua campanha eleitoral em 2016 para reter o seu lugar como congressista na Carolina do Sul. Mulvaney disse ainda sobre o seu actual chefe directo que se viu forçado a apoiar a sua candidatura presidencial em 2016 também porque a alternativa era a Democrata Hillary Clinton.





....I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de dezembro de 2018