Antigo advogado do presidente dos EUA acusa Trump de ter parado de pagar custas judiciais, em processos no qual estava envolvido, desde maio de 2018.

Michael Cohen, o antigo advogado pessoal de Donald Trump, processou a Trump Organization – empresa mãe do presidente dos Estados Unidos da América - por esta ter parado de pagar as suas custas judiciais desde maio de 2018. De acordo com a Reuters, Cohen afirma que, ao todo, gastou cerca de 1,7 milhões de euros em taxas judiciais e outros gastos que nunca foram devolvidos.

Além disso, afirma também que a Trump Organization é responsável por outros 1,7 milhões que este deve como parte da sua sentença criminal.

Numa queixa apresentada esta quinta-feira a um tribunal do estado de Nova Iorque, Cohen afirma que a empresa quebrou as suas obrigações ao não indemnizá-lo depois de este ter cooperado nas investigações com o procurador especial Robert Mueller sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.