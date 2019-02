A provar-se, o pagamento à estrela porno pode deixar Trump em maus lençóis, por o pagamento violar as leis de financiamento de campanhas eleitorais. Mas mais embaraçosas são as revelações sobre a proximidade de Trump com a Rússia, que são objeto de uma investigação em curso.



Trump nega todas as acusações e já chamou várias vezes de "mentiroso" a Michael Coehn, que foi seu advogado durante muitos anos. O causídico admitiu à Justiça ter mentido ao Congresso numa inquirição anterior e vai cumprir, a partir de maio, uma pena de três anos de prisão.



Presidente nega tudo e chama "aldrabão" a Cohen



O causídico admitiu à Justiça ter mentido ao Congresso numa inquirição anterior e vai cumprir, a partir de maio, uma pena de três anos de prisão. Apesar de estar no Vietname, a discutir o desarmamento da Coreia do Norte com Kim Jong-un.



Trump recorreu esta quarta-feira ao Twitter para dizer que Cohen é "um aldrabão" e que está a mentir para "tentar reduzir a sua pena".