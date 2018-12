As transferências do ex-assessor levantaram suspeita pelo elevado valor monetário que fazia circular, suspeito para alguém que recebe 23 mil reais [cerca de 5,3 mil euros] do salário mensal de um polícia e assessor do deputado estadual. Entre Janeiro de 2016 e Janeiro de 2017, em praticamente todos os meses, a maior parte do dinheiro entrou na conta de Fabrício no mesmo dia ou poucos dias depois de os funcionários públicos receberem o salário. Para adensar a suspeita, a revista Veja noticiou esta quarta-feira que os depósitos mensais feitos na conta de Queiroz coincidem com as datas de pagamento de salário dos servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, disse na sexta-feira ao 'site' O Antagonista que a verba depositada na conta da sua mulher pelo ex-assessor de um dos seus filhos refere-se ao pagamento de uma dívida.

"Emprestei-lhe [ao ex-assessor] dinheiro noutras oportunidades. Nesta última, ele estava com um problema financeiro e uma dívida que ele tinha comigo acumulou-se. Não foram 24 mil reais [cerca de 5.400 euros], foram 40 mil reais [cerca de nove mil euros]", afirmou Jair Bolsonaro.

"Eu podia ter colocado o dinheiro na minha conta. Foi para a conta da minha esposa, porque eu não tenho tempo de sair. Essa é a história, nada além disso. Não quero esconder nada, não é a nossa intenção", declarou o ex-capitão do Exército.



Também o futuro ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro, defendeu na segunda-feira a necessidade de esclarecer as transferências bancárias de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do Presidente eleito, para a conta da futura primeira-dama.

"O Presidente [Jair Bolsonaro] já apresentou algum esclarecimento. Existem outras pessoas que precisam de prestar também os seus esclarecimentos. E os factos, se não forem esclarecidos, têm que ser apurados", declarou Moro, antigo juiz responsável pelos casos da operação Lava Jato.

Bolsonaro e o seu executivo tomam posse no dia 1 de Janeiro.