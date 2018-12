O ex-advogado do presidente dos EUA foi condenado a três anos de prisão por subornar duas mulheres durante a campanha eleitoral. Trump nega responsabilidades.

O presidente norte-americano, Donald Trump, diz nunca ter pedido ao seu ex-advogado Michael Cohen que quebrasse a lei. Estas declarações surgem um dia depois de Cohen ter sido condenado a três anos de prisão por crimes financeiros, incluindo suborno. Segundo o tribunal, ficou provado que o advogado subornou duas muheres para não falarem sobre as relações que mantiveram com Trump, antes das eleições presidenciais.



Numa publicação feita na rede social Twitter, Trump escreveu: "Eu nunca instruí o Michael Cohen a quebrar a lei. Ele é um advogado e é suposto conhecer a lei. Chama-se 'conselho de conselheiro', e um advogado tem grande responsabilidade se for cometido um erro. É por isso que são pagos".





I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called "advice of counsel," and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018

....guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018

Trump afirma ainda que Cohen foi considerado culpado em muitas acusações que não estão, de qualquer forma, ligadas a si. "Ele deu-se como culpado em duas acusações de camapanha que não eram crimes e nas quais ele provavelmente ele não era culpado a nível cívil".O presidente dos EUA afirma mesmo que aquelas acusações foram apenas aceites pelo advogado "de forma a poder envergonhar o presidente e conseguir o máximo de redução de pena de prisão".