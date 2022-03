Europa quer apressar adesão da Ucrânia à União Europeia

Volodymyr Zelensky iniciou esta segunda-feira o processo para a Ucrânia fazer parte da União Europeia e, embora o processo possa demorar mais do que um conflito com a Rússia o exige, Bruxelas já começa a movimentar-se para aceder ao pedido de Kiev, com vários países a apoiarem uma adesão imediata.

Após uma reunião esta segunda-feira que juntou o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Paris, e em que a entrada da Ucrânia na UE terá estado em cima da mesa, o Parlamento Europeu irá esta terça-feira apoiar uma resolução que pede a Bruxelas que trabalhe na candidatura da Ucrânia à União Europeia.

A carta de adesão assinada por Zelensky esta segunda-feira tem como destino a presidência do Conselho da UE, assumida em janeiro pela França, com os Estados-membros, o parlamento europeu e os representantes parlamentares de cada país a serem depois informados do conteúdo da mesma.