Como foram as negociações Ucrânia/Rússia? "Difíceis" mas com "pontos em comum"

As negociações entre Rússia e Ucrânia desta segunda-feira terminaram com as delegações a voltarem aos seus países com uma segunda ronda de conversações a ser possibilidade para chegar a um acordo entre as duas partes. Depois de cinco horas de reunião em Gomel, na Bielorrússia, o conselheiro de Putin, Vladimir Medinsky, diz terem sido encontrados "pontos em comum" entre Moscovo e Kiev.

Do lado da Ucrânia, o conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak, não foi tão longe e apenas admitiu à agência noticiosa RIA que ambas as partes tinham "identificado prioridades" sobre as quais desenharam "soluções específicas".

Nas redes sociais, Podolyak indicou que as negociações tinham sido "difíceis", mas que até ao momento não existirão "ultimatos". "Infelizmente, o lado russo é extremamente tendencioso em relação ao processo destrutivo que iniciou", referiu o oficial ucraniano.