Olena Zelenska, a mulher que caminha ao lado do presidente da Ucrânia

Olena Zelenska é uma das personalidades mais conhecidas da Ucrânia. Nasceu há 44 anos em Kryvyi Rih, cidade a 400 km de Kiev onde foi colega de faculdade do seu futuro marido. Olena e Zelenskyy começaram a namorar em 1998 e casaram-se a 6 de setembro de 2003, ano em que se mudaram para Kiev. Em 2004 nasceu uma filha, Oleksandra, e em 2013 um menino, Kyrylo.



Olena cursou Arquitetura, mas fez carreira como argumentista e produtora de programas de televisão de entretenimento, além de filmes e séries. Começou em 2003 como co-fundadora (e argumentista) do Studio Kvartal 95, que viria a tornar-se a mais importante produtora televisiva da Ucrânia. É co-autora de um conhecido programa de comédia, o "Liga Smichu" (vídeo em baixo), e de outro projeto muito popular no pais, "How the Cossacks …", filme de comédia estreado em 2009. Escreveu também textos para o marido, antigo comediante.