Apenas dois em cada dez portugueses estão preparados para aumento dos preços

Portugal é o segundo país da União Europeia (UE) onde mais pessoas (57%) admitem que a guerra na Ucrânia já afetou a sua qualidade de vida. Apenas 41% acreditam que o conflito não terá impacto na sua vida ao longo do próximo ano. Ainda assim, a maioria dos europeus mantém que é mais importante defender a democracia e a liberdade. Estes são alguns dos resultados do Eurobarómetro de Primavera 2022 do Parlamento Europeu (PE), divulgado esta quarta-feira.