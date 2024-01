EUA e Reino Unido atacam instalações hutis no Iémen

Os Estados Unidos não estão em guerra com os hutis, frisou o Pentágono esta quinta-feira, depois de terem sido conhecidos detalhes sobre os novos ataques feitos em parceria com o Reino Unido.







REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Um armazém subterrâneo, mísseis e outras estruturas militares hutis foram atingidos no Iémen.Os ataques foram confirmados numa declaração conjunta do Reino Unido, Austrália, Bahrein, Canadá, Países Baixos e EUA."Estes ataques precisos têm como objetivo degradar e interromper as capacidades usadas pelos hutis para ameaçar o comércio global e as vidas de marinheiros", indica a nota.Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono, disse que os ataques contra mísseis anti-navio foram defensivos. "Não estamos em guerra com os hutis", afirmou. "Os hutis são quem continua a lançar mísseis cruzeiro, mísseis anti-navio contra marinheiros inocentes. O que estamos a fazer, com os nossos parceiros, é autodefesa."