Atropelamento no centro de Israel causou um morto e 17 feridos

Um palestiniano roubou um carro israelita e atropelou quem estava na rua na cidade de Raanana, a norte de Telavive. Pelo menos uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas, segundo o jornal israelita Haaretz. O suspeito foi detido e as suas motivações estão a ser investigadas.







REUTERS/Nir Keidar

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Ao Haaretz, os serviços de emergência confirmaram ainda que entre os feridos há duas pessoas em estado crítico. A vítima mortal é uma mulher.Os media israelitas descrevem também que algumas pessoas terão sido esfaqueadas. Este ataque acontece quando passam 100 dias do ataque levado a cabo pelo Hamas em território israelita e que levou a uma guerra na Faixa de Gaza, território controlado pelo grupo terrorista."Aparentemente trata-se de um ataque terrorista", informou a polícia num comunicado, citado pela Reuters. Indicou ainda que o suspeito era da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada. Os feridos foram entretanto encaminhados para os hospitais para receberem tratamento.O suspeito terá 44 anos e as autoridades procuram ainda o seu sobrinho que estava com ele no carro no momento do embate. Os primeiros relatórios das autoridades apontam que o homem terá esfaqueado uma mulher a quem roubou o carro. Depois terá fugido com o carro e atropelado várias pessoas que estavam na rua Ahuza. Depois terá perdido o controlo e embateu contra outro carro continuando a atropelar quem passava.Notícia atualizada às 13h30 com indicação de um morto e 17 feridos.