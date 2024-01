Nos 100 dias de guerra, confrontos não dão sinais de abrandamento em Gaza

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O centro e sul da Faixa de Gaza continuam a ser as áreas alvo dos ataques israelitas, quando passam 100 dias desde o ataque do Hamas em território de Israel.

Os tanques e aviões israelitas mantiveram os alvos no sul e centro da Faixa de Gaza, quando passam 100 dias do ataque de 7 de outubro do Hamas a território de Israel. Os ataques concentraram-se, este domingo, na cidade de Khan Younis, no sul, e também nas cidades de Al-Bureij e Al-Maghazi, no centro do enclave.







Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Pelo terceiro dia consecutivo as comunicações e serviço de internet estão em baixo em Gaza, dificultando o socorro dos serviços de emergência.Entretanto, o Hamas anunciou o abate de um tanque israelita junto a Khan Younis, enquanto as forças israelitas deram conta da destruição de vários postos de lançamento de mísseis usados para atacar Israel.O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, deu conta, nas últimas 24 horas da morte de 125 pessoas e 265 feridos. O que aumentou os números desde o início da ofensiva israelita para 24 mil mortos e 60 mil feridos.Ontem, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu que ninguém irá parar os ataques a Gaza, nem o processo judicial em Haia por genocídio. "Ninguém nos vai parar - nem Haia, nem o Eixo do Mal, ninguém", disse, em conferência de imprensa, referindo-se ao processo, mas também aos Hutis e ao Hezbollah, grupos apoiados pelo Irão.Do lado do Hamas, numa conferência em Istambul, o líder Ismail Haniyeh elogiou o ataque de 7 de outubro, que matou mais 1.200 israelitas e fez 240 reféns. "Não procuramos guerras. Procuramos a liberdade", defendendo que o ataque foi, em parte, uma resposta aos anos de bloqueio de Israel à população da Faixa de Gaza, que o Hamas controla desde 2007.